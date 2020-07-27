Кто больше заплатит, тот и мил: в Крыму рассказали о лучших и худших туристах

В Крыму с симпатией относятся к тем, кто готов сорить деньгами, и не любят расчетливых и экономных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», у крымчан спросили, туристы из каких регионов им больше всего нравятся, а из каких раздражают. В исследовании приняли участие 8 тысяч жителей Южного берега Крыма.
Рейтинг наиболее предпочтительных туристов:
Москвичи – «много денег, много тратят, с ними интересно пообщаться, очень мобильные, дают хорошие чаевые, умеют отрываться».
- Жители Сибири и Дальнего Востока – «богатые ребята, простые мужики, много денег, но запросы нормальные, умеют пить».
- Украинцы – «бывшие наши, знают Крым, много общих знакомых, есть обеспеченные, угощают».
- Ростовчане и краснодарцы – «соседи, такие же, как мы, – все понимают, денежки водятся, есть общие знакомые и бизнес».
- Иностранцы (редкие, но есть) – «восторгаются всем, хорошо платят, очень хорошее отношение, с ними всегда нескучно, зовут в гости в свои страны».
Рейтинг тех, кого в Крыму не любят:
- Жители Донбасса – «ведут себя нагло, наглость сохранилась, но добавилось отношение «нам все должны из-за войны».
- Москвичи – «слишком много требований, хотят, как за границей, подавай им все лучшее, относятся к хорошему сервису, будто так и надо, считают деньги».
- Украинцы – «очень экономят, могут приехать со своей едой, пытаются убедить, что Крым еще вернется, на них сложно заработать».
- Жители Санкт-Петербурга – «далеки от народа, себе на уме, требуют сервиса, как москвичи, думают о себе невесть что».
- Жители российской глубинки – «очень сильно экономят, не хотят тратиться, торгуются, выглядят и ведут себя как деревенщина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.07.20
К дождю: в Крыму с обрыва на пляж упал очередной автомобиль. / Крымское финансовое чудо: никто не работал, но зарплата росла. / Объем строительства дорог в Крыму будет увеличен. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube