В Крыму вынесли приговор убийце сотрудника МЧС

В Крыму внесен приговор жителю Евпатории, убившему начальника отдела МЧС по городу Саки.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло в ночь с 15 на 16 августа в Евпатории. Пьяная компания привязалась к мужчине, начался словесный конфликт и один из нетрезвых скандалистов ударил 31-летнего МЧС-овца ножом в предплечье. После этого толпа разбежалась.

Раненый сел в свой автомобиль, чтобы добраться до больницы. Но рана оказалась не совместимой с жизнью: спустя несколько минут мужчина умер.

Убийцей оказался житель Евпатории, 8 раз судимый за совершение различных преступлений. В ходе следствия он дал признательные показания, а в рамках следственного эксперимента показал и рассказал, как совершил преступление. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.07.20

К дождю: в Крыму с обрыва на пляж упал очередной автомобиль. / Крымское финансовое чудо: никто не работал, но зарплата росла. / Объем строительства дорог в Крыму будет увеличен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»