В одном из известных крымских отелей напали на туристку из Москвы

Жительница Москвы утверждает, что на нее напали в одном из известных крымских отелей. Свою историю она рассказала в прямом эфире телеканала «Дождь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина отдыхала с двумя детьми на Южном берегу Крыма в середине июля. Отель выбрали не из дешевых. Все было хорошо, но в один из последних вечеров москвичка с детьми засиделась в баре и буквально за несколько минут до закрытия попросила барменов сделать пару безалкогольных коктейлей.

По словам туристки к стойке подошла нетрезвая девушка, между ними завязался разговор, и новая знакомая заявила, что хочет угостить москвичку, поэтому оплатит и детские коктейли, и купит ей что-нибудь покрепче.

Туристка утверждает, что выпила всего один коктейль, после чего увела детей в номер и вместе с ними легла спать. А очнулась в 4 утра на дорожке, ведущей к отелю, в пижаме и вся в крови. При этом сама туристка ничего не помнит. По ее словам, служба безопасности отеля показала ей записи видеокамер, как она в ту ночь абсолютно трезвой походкой вышла из виллы, направилась в бассейн, некоторое время плавала и такой же трезвой походкой пошла назад. А на следующем видео – она уже еле передвигается – окровавленная, в синяках. Что произошло между этими двумя «сюжетами», москвичка так и не узнала – по ее словам, служба безопасности категорически отказалась показывать ей это видео, ссылаясь почему-то на закон о персональных данных.

Обращение в полицию тоже не помогло – по словам пострадавшей туристки у нее даже отказались брать заявление. Женщина подозревает, что ее опоили психотропным веществом. Правда, не совсем понятно, с какой целью – помимо пижамы на ней был бриллиантовый гарнитур, он остался на месте. Было ли сексуальное насилие, пока не известно, – заключение гинеколога еще не получено.

Руководство отеля, по словам москвички, не собирается расследовать инцидент, утверждая, что все повреждения женщина получила самостоятельно, просто упав, и грозит подать на туристку в суд за клевету.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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