В Крыму пациент набросился с ножом на врача «скорой»

В Крыму напали на врача скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе республиканского Центра медицины катастроф, бригаду скорой помощи вызвали к неадекватному 33-летнрему мужчине. Не успели медики войти в квартиру, как пациент набросился на одного из них и нанес удар в шею ножом.

Остальные члены бригады быстро среагировали и обездвижили нападавшего. Раненного доставили в Симферопольскую больницу скорой медицинской помощи №6, сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.

Нападавшего отправили в психбольницу. Полиция начала доследственную проверку.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.07.20

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