Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос «чей Крым?»

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская решила не отвечать на вопрос либерального издания «Медуза» о территориальной принадлежности Крыма.

Как сообщал «Новый День», Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты после ареста своего мужа, который также баллотировался на пост главы Белоруссии.

Своей задачей в случае победы на выборах президента бывшая домохозяйка видит немедленное объявление новых выборов главы государства, но уже «прозрачных и честных», с допуском всех желающих избираться.

«Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть», – заявила кандидатка.

«На (новых выборах) уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах белорусы смогут выбрать себе нового руководителя страны», – добавила она.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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