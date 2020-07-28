В Крыму за сутки зарегистрировано более двух десятков новых случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 23 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 – прибывший из другого субъекта), еще 11 – среди контактных во ранее зарегистрированных очагах, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц. Всего с начала пандемии в РК выявлены 1 тысяча 139 инфицированных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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