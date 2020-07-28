В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму от коронавируса скончался еще один зараженный.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом опубликовало министерство здравоохранения РК. Как всегда, без подробностей.
Не упомянул об еще одном умершем и глава РК. Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 15 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.07.20
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