В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму от коронавируса скончался еще один зараженный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом опубликовало министерство здравоохранения РК. Как всегда, без подробностей.

Не упомянул об еще одном умершем и глава РК. Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 15 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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