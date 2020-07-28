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Вторник, 28 июля 2020, 12:10 мск

Новости Крым

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В Крыму ветер сорвал крыши с домов и оставил без света несколько тысяч человек

В Крыму штормовой ветер повредил кровли 26 домов и оставил без света несколько тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в селе Пионерское Симферопольского района с 2 домов кровлю сорвало полностью, еще на 24 зданиях крыши повреждены на 25% – 50%.

В Добровском поселении ветер оборвал линию электорпередач, оставив без света 8 тысяч абонентов.

На данный момент энергоснабжение полностью восстановлено. Ремонт кровель продолжается.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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