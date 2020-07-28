В Крыму ветер сорвал крыши с домов и оставил без света несколько тысяч человек

В Крыму штормовой ветер повредил кровли 26 домов и оставил без света несколько тысяч человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в селе Пионерское Симферопольского района с 2 домов кровлю сорвало полностью, еще на 24 зданиях крыши повреждены на 25% – 50%.
В Добровском поселении ветер оборвал линию электорпередач, оставив без света 8 тысяч абонентов.
На данный момент энергоснабжение полностью восстановлено. Ремонт кровель продолжается.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 28.07.20
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