Картина маслом: в Ялте чиновники избавились от портрета Путина на набережной

В Ялте избавились от изображения президента России на набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромное граффити, на котором Владимир Путин был изображен за штурвалом корабля на фоне моря, истребителя и флага России, было одним из достопримечательностей курортной столицы Крыма: рядом с ним массово фотографировались и туристы, и крымчане.

Все началось с того, что на площадке перед граффити разместили аттракционы, потом там появились какие-то склады, за которые по малой нужде начали ходить рыбаки. В итоге с подачи мэра Ялты Ивана Имгрунта президента закрасили вместе российским флагом.

«Не удивлены тем, что Имгрунт позволил закрасить граффити с Путиным в Ялте. Отличная демонстрация отношения к президенту, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымский рупаор». – А с другой стороны, чего вы ожидали от человека, который на полном серьёзе обращался к Трампу и выдумывал форму для дворников?

Уже появились оправдания уничтожения граффити: якобы, туда ходили по малой нужде рыбаки. Но это просто отмазка. Следуя этой логике, надо срубить на набережной кучу деревьев, ведь на них тоже иногда «ходят» и не только рыбаки. А ещё нужно демонтировать все лавки, чтоб бомжи не спали, так? А чего нет?

А в сухом остатке имеем картину: победить портрет Путина оказалось проще, чем бороться со стихийной торговлей, закрыть наливайки, убрать алкоголиков и благоухающих бомжей с лавочек туристических проходных улиц».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 28.07.20

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