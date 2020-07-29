«Это они нам так угрожают!» Киев пожаловался в ООН на парад в Севастополе

Украина в очередной раз обвинила Россию в эскалации конфликта из-за Крыма. Причиной стал парад, посвященный Дню военно-морского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что парад, проведенный 26 июля в Севастополе, нарушает нормы «международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

Киев обвиняет Россию в «значительной угрозе региональной безопасности» и расценивает парад как «сознательные шаги, направленные на эскалацию напряженности» между двумя странами.

Напомним, 26 июля в Севастополе в параде в честь Дня военно-морского флота приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения.

Киев, Платон Ефимчук

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