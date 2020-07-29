Эффективность антикрымских санкций упала до 10%

Россияне вместе со своими партнёрами из «несознательных европейцев» добились снижения негативного эффекта антикрымских санкций до 10-15% за счёт всевозможных «полулегальных схем» в обход санкционных мер ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава контролируемой Киевом части Луганской области, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий Украины» Георгий Тука.

«Русские и не только они, но и их, в первую очередь, европейские партнёры уже научились санкции полулегально обходить. Где-то это раздражает, есть определённые неудобства, действительно, когда нужно для легальной деятельности использовать нелегальные, серые схемы. Но, несмотря на это, действенность этих санкций уменьшилась до уровня 10-15 процентов относительно эффективности», – сетует Тука.

Такому положению вещей, по его словам, в немалой степени способствует полное выпадение Крыма из общемировой повестки и спокойная, стабильная социально-политическая ситуация на полуострове. С другой стороны, внимание мировых лидеров отвлечено на трагическое положение в Донбассе, где проливается кровь и гибнут под обстрелами мирные люди.

«Не стоит забывать, что за эти годы Россия, надо признать честно, очень существенно продвинулась в вопросе всеобщего забвения проблемы Крыма. Согласитесь, что к проблеме Донбасса и в Европе, и в США, и в той же Британии – внимания приковано гораздо больше, чем к проблеме Крыма.

Почему? Военная составляющая, кровь, фото, видео, убийства – это всё влияет на психику человека, потому и внимания намного больше приковано. И, в конце концов, вопрос Крыма вообще исчез с международной повестки. Ну, есть там те санкции... где-то там», – приводит слова экс-чиновника «ПолитНавигатор».

Отметим, что «внимание» к страдающему Донбассу «привлечено» как раз по вине Киева, который не спешит выполнять подписанные им же Минские соглашения и продолжает обстрелы территории ДНР и ЛНР.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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