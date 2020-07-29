Суточное число выявленных случаев коронавируса в Крыму продолжает расти

В Крыму за сутки зарегистрированы 24 новых случая коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 23 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 больных выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 – при скрининге здоровых лиц. Всего с начала эпидемии в РК выявлены 1 тысяча 163 зараженных. От коронавируса умерли 15 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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