Из «Артека» в экстренном порядке «выслали» более 70 детей

Из «Артека» в экстренном порядке отправили домой 72 ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», международный детский центр на Южном берегу Крыма возобновил работу после трехмесячного перерыва, связанного с коронавирусом. Пока лагерь принимает только крымских детей. Первая смена началась 15 июля. В «Артек» заехали 1 тысяча 60 детей. И за прошедшие 2 недели более 70 из них уже отправили по домам.

Это те, у кого проявилось какое-либо недомогание: кашель, насморк, поднялась температура и так далее.

Как оказалось, у МДЦ нет лицензии на оказание медицинской помощи, поэтому детей с признаками инфекционных заболеваний помещают в изолятор и в течение суток отправляют домой. Каким образом «Артек» обходился без лицензии раньше, в министерстве образования Крыма не поясняют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.20

Суточное число выявленных случаев коронавируса в Крыму продолжает расти. / Эффективность антикрымских санкций упала до 10%. / «Это они нам так угрожают!» Киев пожаловался в ООН на парад в Севастополе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»