Аксенов оставил Жукову в правительстве Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с вице-премьером Юлией Жуковой.

Как уже сообщал «Новый День», вчера стало известно, что обязанности Жуковой переданы другому вице-премьеру – Евгению Кабанову.

«В правительстве Республики Крым произошли изменения в части перераспределения обязанностей между заместителями председателя Совета министров. Сферы, которые курировала Юлия Михайловна Жукова, теперь будет курировать Евгений Константинович Кабанов. Напомню, что Юлия Михайловна пришла в правительство по моему приглашению и поддержала нас, возглавив очень сложный участок работы в непростое время. Изначально мы договаривались, что это временная мера.

Сейчас Юлия Михайловна в отпуске. После выхода из отпуска она останется работать в команде, будет определено направление, которым она будет заниматься», – заявил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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