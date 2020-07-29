В Севастополе от COVID-19 скончались сразу два человека

В Севастополе в течение суток сразу два пациента скончались от COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчинам было 83 года и 85 лет. Один из них заразился от заболевшего коронавирусом сына.

Всего с начала эпидемии в городе от коронавирусной инфекции скончались 8 человек. В соседней Республике Крым – 15.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.07.20

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