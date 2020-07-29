В Севастополе продлили режим повышенной готовности

В Севастополе , объявленный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующие ограничения сохранятся до 30 августа. Запрещены: работа кружков, секций, иные досуговые мероприятия в учреждениях социального обслуживания; выезд групп детей за пределы полуострова. Социальные учреждения для детей и пенсионеров закрыты для посещений.

Все, кто контактировал в с выявленными зараженными, отправляются в обсерватор. Это же касается и вернувшихся из-за границы ввозными рейсами. Остальные въезжающие из-за рубежа должны в течение 3 дней после прибытия в Севастополь пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Туристы из других регионов России должны провериться на наличие инфекции за три дня до въезда в город.

Напомним, с начала эпидемии в Севастополе ковидом заразились 342 человека, 8 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

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