Брать – так миллионы: в Крыму борца с коррупцией задержали при получении взятки

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении полицейского. Сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции обвиняют в коррупции, точнее – в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, оперуполномоченный потребовал от предпринимателя 3 млн рублей за непроведение в отношении оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела. Вечером 14 июля предприниматель передал деньги посреднику. После чего подельников задержали.

Полицейского уже уволили из органов внутренних дел. Его непосредственных руководителей обещают привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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