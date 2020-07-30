Euronews обвинили в распространении «возмутительной лжи» в пользу Порошенко и украинской «партии войны»

Информационное агентство «Euronews» показало сюжет об акции националистов и сторонников Петра Порошенко в Киеве против достигнутого между ЛДНР и Украиной соглашения о прекращении огня в Донбассе.

Однако акцент в репортаже европейского информагентства был сделан на том, что митингующие выступали не против перемирия в целом, а лишь против его отдельных, якобы не выгодных для Украины условий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такая редакция европейских журналистов крайне возмутила известного на Украине политолога Павла Погребинского.

«Я у себя в Фейсбуке написал, что я обычно смотрю новости российские, Би-би-си и Евроньюс. И как Евроньюс комментирует эту ситуацию с митингом? Всем абсолютно понятно, что они выступают против перемирия. Евроньюс это дает так – прошел митинг против условий перемирия. Это чистый, стопроцентный фейк.

Они выступают не против условий перемирия, они их не обсуждают. Они выступают против перемирия. Так лжет своим телезрителям Евроньюс, и такое впечатление, что линию Евроньюс определяет не Германия, которая является самой влиятельной страной в Евросоюзе (они заявили, что поддерживают это перемирие), а Порошенко и компания, которые для публики и Евроньюс рассказывают, что они не против перемирия, а против его условий.

Это возмутительное вранье. СМИ показывает сочувствие к протестующим», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.20

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