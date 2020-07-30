«Вижу элементы крымского сценария» – в Херсонской области признали полную информационную победу Москвы

«Российская пропаганда» завладела умами жителей Херсонской области и безраздельно господствует на юге Украины в целом. В настроениях и действиях граждан всё отчётливее проглядывает «крымский сценарий» развития событий, и с этим уже практически ничего не поделаешь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой сообщил глава Херсонской ячейки запрещённого в РФ меджлиса Ибрагим Сулейманов.

По его словам, по итогам предстоящих осенью местных выборов в населённых пунктах области и в самом Херсоне практически гарантированно придут к власти «пророссийские элементы».

«Я вижу на юге Украины, в Херсонской области, элементы крымского сценария. И мне очень грустно от этого. Прежде всего, это информационное влияние. Я вообще не понимаю, как можно за шесть лет не найти механизмов, чтобы преодолеть эту ахиллесову пяту.

Все понимают, что идет гибридная война, война за разум людей, их мысли, и при этом государство все же очень-очень мало делает для того, чтобы проводить мероприятия, которые позволили бы блокировать российские каналы на юге Украины.

Не секрет, что Скадовск и районы до сих пор могут принимать российское телевидение. Это ужасно, на самом деле. И если говорить о местных выборах, которые скоро будут, у меня тоже ощущение, если не крымского сценария, то какой-то обновленной его версии.

К власти приходят те, кто ездит на празднования в Москву и выражают там поддержку российскому народу», – приводит слова Сулейманова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.07.20

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