Военнослужащего Черноморского флота РФ обвиняют в работе на украинскую разведку

Военнослужащего Черноморского флота РФ обвиняют в госизмене и работе на украинскую разведку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого: сначала мужчину в одних шортах скручивают на улице и заталкивают в спецавтомобиль, а потом выводят из него уже в джинсах и футболке.
«Федеральная служба безопасности РФ в городе Севастополе задержала военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», – сообщили в ведомстве.
Другие подробности не сообщаются. Суд отправил военнослужащего под стражу.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 30.07.20
Меркель и Макрон готовы «закрыть глаза» на Крым назло США. / Вашингтон потребовал от Киева немедленно расследовать нападение на синагогу в Мариуполе. / «Вижу элементы крымского сценария» – в Херсонской области признали полную информационную победу Москвы. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube