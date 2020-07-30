Военнослужащего Черноморского флота РФ обвиняют в работе на украинскую разведку

Военнослужащего Черноморского флота РФ обвиняют в госизмене и работе на украинскую разведку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого: сначала мужчину в одних шортах скручивают на улице и заталкивают в спецавтомобиль, а потом выводят из него уже в джинсах и футболке.

«Федеральная служба безопасности РФ в городе Севастополе задержала военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», – сообщили в ведомстве.

Другие подробности не сообщаются. Суд отправил военнослужащего под стражу.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 30.07.20

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