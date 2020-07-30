В Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 5 – при скрининге здоровых лиц, 2 заразились в ранее зарегистрированных очагах, 1 человек приехал из-за рубежа.
Под медицинское наблюдение, как контактные, взяты 60 человек – 50 из них направлены стационары, 10 – в обсерваторы.
Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 176 случаев коронавируса. 180 из них завозные. Вирус стал причиной смерти 15 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.07.20
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