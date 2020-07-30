Еще один житель Севастополя скончался от коронавирусной инфекции

Еще один житель Севастополя скончался от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, от инфекции умер 76-летний пенсионер. Заболевание было осложнено двусторонней пневмонией, сердечно-легочной недостаточностью и отеком легки.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрированы 343 зараженных. 9 из них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 30.07.20

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