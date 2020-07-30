российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 июля 2020, 15:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

На заводе шампанских вин «Новый Свет» произошло ЧП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время экскурсии в винные подвалы мини-погрузчик, проезжая возле людей, зацепил стенды с шампанским.
«Бутылки падали и рвались на куски стекла, которые разлетались в ограниченном пространстве, резали руки и ноги людям, – рассказывают очевидцы. – Лица и голову инстинктивно прикрывали руками. Серьезных травм, слава богу, не было. А завод щедро добавил по бокалу в дегустационный набор».

Обсуждая ЧП, крымчане отмечают: налицо нарушение безопасности при оказании услуг. «Погрузчик и экскурсия несовместимы. Но даже если люди обратятся с ушибами и резано-колотыми в больницу, и даже если по правилам инфа от врачей уйдет в органы, и даже если органы будут расследовать, то надо помнить, чей это завод, и понимать, что такой директор ответственность нести не будет. В лучшем случае ответят водитель и экскурсовод, в худшем – закроют дегустацию, что вряд ли», – комментируют в соцсетях.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 30.07.20

В Крыму срывается дорожный сезон. / Еще один житель Севастополя скончался от коронавирусной инфекции. / В Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,