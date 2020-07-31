Число зараженных коронавирусом в Крыму за месяц турсезона выросло на 72%

В Крыму за сутки зарегистрированы 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 1 тысяча 204 инфицированных. Причем, в течение месяца число зараженных выросло на 72% – по данным на 1 июля таковых было зарегистрировано 698. Всего от ковида умерли 15 крымчан, в том числе за прошедший месяц – 4.

Челябинск, Лиана Макоба

Челябинск. Другие новости 31.07.20

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