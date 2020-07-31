Киев отменяет режим самоизоляции для въезжающих на Украину из Крыма и ЛДНР

Киев отменяет режим самоизоляции для въезжающих на Украину из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент для таких путешественников действует несколько требований: они должны установить на телефоне приложение «Дій вдома», позволяющее контролировать его место нахождения, уйти в режим карантина, обратиться в одну из сертифицированных лабораторий для сдачи анализа на коронавирусную инфекцию и ждать результата теста. Как правило, это занимает несколько дней. Если результат отрицательный, карантин можно заканчивать.

С 1 августа все эти требования отменяются: въезжающие из Крыма и ЛДНР могут свободно передвигаться по территории Украины.

Однако в погранслужбе предупреждаю, что в случае ухудшения эпидемической ситуации требование самоизоляции могут вернуть.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.07.20

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