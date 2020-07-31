В Белогорском районе Крыма введен режим ЧС

В Белогорском районе Крыма введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на трассе «Таврида» микроавтобус столкнулся с КамАЗом, погибли 9

«Администрацией Белогорского района принято постановление о введении 31 июля 2020 года и до особого распоряжения режима чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня для сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщили в администрации района.

Напомним, по факту ДТП СК и МВД возбудили уголовные дела.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.07.20

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