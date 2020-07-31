Август в Крыму начнется с сильных гроз и штормового ветра

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением контрастного холодного фронта сегодня вечером и 1 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни (может выпасть более 30 мм осадков), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Днем 1 августа температура воздуха резко понизится на 8 – 10 градусов. При этом в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Уже сейчас гроза идет на северо-востоке полуострова, в районе Белогорска и Алушты.

1 августа непогоду следует ожидать, в первую очередь, на ЮБК: там ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер. В остальных районах Крыма, включая Симферополь и Севастополь тоже прогнозируются грозы, но с небольшими дождями.

Симферополь, Лиана Макоба

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