В Крыму отмечен новый скачок выявляемости коронавируса: за сутки в республике подтверждены 37 случаев заражения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 10 – при скрининге здоровых лиц.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 1 тысяча 241 случай новой коронавирусной инфекции. 180 из них завезены из-за границы и других регионов России.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.07.20

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