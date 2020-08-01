Глава МИД Украины: Разорвать дипотношения с РФ было бы правильно, но ошибочно

Украине следовало бы разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией ещё в 2014 году, но такой шаг принес бы Киеву неудобства в практическом плане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В первую очередь, по его словам, это касается сложных переговоров по обмену удерживаемыми лицами и судебных процессов, которые Украина ведёт против России в международных судах.

«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу, условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить.

Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.20

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