Киев намерен лишить Донбасс права голоса «в случае реинтеграции»

Донбасс не получит ни особого статуса в украинской конституции, ни какого либо права вето на общенациональные решения в случае возвращения в состав Украины.

Всё, на что смогут рассчитывать республики Донбасса – это равные права с другими регионами в рамках планируемой децентрализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Статус ОРДЛО (ЛДНР- прим. «НД») определен законодательством в рамках широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения. Мы остаемся унитарным децентрализованным государством», – отрезал Кулеба и добавил также, что ни о какой федерализации на Украине не может быть и речи.

Напомним, что особый статус Донбасса, закреплённый в украинской конституции, прямо предусмотрен Минскими соглашениями, подписанными Украиной и одобренными Совбезом ООН.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.20

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