В Крыму выявили еще три десятка зараженных коронавирусом

В Крыму за последние сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 человек обратились за медицинской помощью, 9 – контактные по ранее зарегистрированным очагам, 9 выявлены при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 269 случаев ковида. От коронавируса скончались 15 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.08.20

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