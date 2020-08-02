В Крыму выявили еще три десятка зараженных коронавирусом

В Крыму за последние сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 человек обратились за медицинской помощью, 9 – контактные по ранее зарегистрированным очагам, 9 выявлены при скрининге здоровых лиц.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 269 случаев ковида. От коронавируса скончались 15 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.08.20
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