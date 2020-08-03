Битва за пляж: мэр Ялты обвинил туристов чуть ли не в тщательно спланированной диверсии

Мэр Ялты Иван Имгрунт обвинил туристов, которых нагайкой выгоняли с пляжа санатория «Форос», в провокации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 31 июля на пляже санатория «Форос». Охранник пытался выгнать с пляжа «дикарей» (семья была с ребенком) и в какой-то момент начал размахивать нагайкой, а потом и вовсе выбросил вещи туристов море.

История, на самом деле неоднозначная. Санаторий «Форос» объявил свои пляжи закрытой территорией, но за деньги, говорят отдыхающие, попасть туда можно. Можно и бесплатно – тайными тропами в обход постов. Видимо, так и поступили туристы, заявившие, что отдыхают на этом пляже 6 лет и не понимают, почему они должны искать себе другое место по чьей-то прихоти.

Охранник же настаивал, что пляж только для отдыхающих в санатории. Отдыхающих, по всей видимости, в «Форосе» немного, так как пляж в момент конфликта был практически пустой. Тем не менее, охранник в своем стремлении выгнать чужаков был настойчив.

Туристы, впрочем, тоже вели себя вызывающе: мужчина охраннику хамил, а потом и вовсе сбил кепку с его головы. Тогда охранник выхватил нагайку и выбил телефон из рук снимавшей происходящее женщины. Все закончилось тем, что охранник выбросил вещи оппонентов в море.

После того, как скандал вылился в публичную плоскость, в санатории «Форос» заявили, что охранник уволен.

Между тем, атаман Черноморского казачьего войска и советник главы Крыма Антон Сироткин попытался вывести из истории казаков: «Нагайками на пляжах гонять нельзя. Надо разобраться, кто этот человек. У меня глубокие сомнения, что это казак. Совершенно считаю неправильным, чтобы на казаков ложилась некая тень: дескать, они гоняют людей».

Однако администрация санатория «Форос» сообщала, что охрану территории обеспечивает именно казачье общество.

А мэр Ялты и вовсе обвинил туристов чуть ли не в тщательно спланированной диверсии, чтобы подорвать авторитет санатория и даже всей Ялты: «Санаторий «Форос» – один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, – написал он в Instagram. – Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника.

Конфликт произошёл на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен, при этом рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим».

Впрочем, оправдывать действия размахивающего нагайкой Имгрунт не рискнул: «Считаю, что подобное поведение охранника недопустимо! Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория «Форос» – случай вопиющий, категорически недопустимо нападать на людей с плёткой».

Обсуждая происшествие в соцсетях, туристы и крымчане обращают внимание на то, что инцидента не произошло бы, если пляжи на ЮБК были доступнее.

«Нахрена весь пиар и реклама, если за кусочек берега нужно сражаться? Санатории еще при Советском Союзе получили прибрежные территории, содержали и содержат их за свой счет. А это по 350 тысяч рублей на каждую карту пляжа. Статус «лечебный» распространяет на пляж те же правила по коронавирусу, что и на больницу – никаких посторонних быть не должно.

В «Форосе» закрыты три карты, остальные свободны. Но людям будет хотеться туда, где народу не много. А на санаторских пляжах в этом году действительно единицы. Но пускать на свой пляж посторонних – это 1 миллион штрафа за невыполнение мер профилактики коронавируса.

В Партените пять карт пляжа санатория «Крым» пустые, плюс вечно пустой «генеральский» пляж в 100 метров, а на поселковом друг у друга на головах сидят. И где здесь профилактика? Смысл таких управленческих решений? – пишет telegram-канал РИА 82. – Казак не прав, что на провокацию повелся. Но люди просто хотели купаться на пляже, где купаются каждый год».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 03.08.20

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