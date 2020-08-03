В Крыму холодает

В Крыму понижается температура воздуха.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 4 августа, днем будет около 25 градусов Цельсия. При этом в южных районах полуострова сохраняется высокая пожарная опасность.
Со среды столбики термометров опять пойдут вверх и днем будут подниматься до плюс 32 градусов. Осадков до конца недели не ожидается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.08.20
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