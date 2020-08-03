В одном из курортных поселков Алушты перекрыли единственную дорогу к аптеке и пляжу

В Крыму назревает очередной скандал с доступностью курортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Семидворье (Алушта) одноименный пансионат перекрыл центральную дорогу. Но это единственный путь в парк, к аптеке и на пляж.

«Пропускают только по браслетам и каким-то пропускам. Люди вынуждены лезть через забор, цитирует отдыхающих telegram-канал Zorro из Крыма. – Пансионат передали УФСИН, не понятно почему администрации Алушты не установила сервитут и создала проблемы крымчанам и гостям. Со слов местных жителей, администрация пансионата говорит, что «крымская власть им не указ, они же федералы».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 03.08.20

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