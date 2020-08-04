В Крыму за сутки выявил около двух десятков случаев коронавируса

В Крыму в течение суток подтверждены 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.



В целом, с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 323 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 945 человек, непосредственно от коронавируса скончались 15 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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