Крым отстает от графика подготовки к зиме

В Крыму отстают от графика подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день средняя готовность по РК составляет 57% при плане 62%.

Хуже всего ведется работа по котельным ведется в Евпатории и Сакском районе, где подготовлено всего 38% оборудования. А в Красноперекопском районе к подготовке единственной котельной даже не приступали.

С опрессовкой систем центрального теплоснабжения не торопятся в Симферопольском районе, в Нижнегорском районе гидравлические испытания сетей еще не начинали.

По общей готовности многоквартирных домов (МКД) отстает Джанкой – всего 34%. Ни один паспорт готовности МКД до сих не получен в Алуште, Ялте, Евпатории и большинстве районов.

Отмечается низкая динамика подготовки к зиме в учреждениях, подведомственных республиканским министерствам образования и здравоохранения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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