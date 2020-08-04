Новый учебный год в Крыму начнется в очном режиме

Новый учебный год в Крыму начнется в очном режиме – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 сентября в республике начнут работать 547 общеобразовательных учреждений, включая 6 частных школ и школу МДЦ «Артек». За парты сядут более 200 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч первоклассников.

445 образовательных учреждений будут работать в одну смену.

1 сентября торжественные линейки на открытом воздухе планируется организовать для 1 и 11 классов. А первый урок нового учебного года во всех параллелях будет посвящен 75-летию в Великой Отечественной войне.

В минобразе РК отмечают, что в случае ухудшении эпидситуации систему общего образования снова переведут на дистанционное обучение. Пока же обсуждается только масочный режим при очном обучении. Перемены и уроки физкультуры дети должны проводить на улице.

Добавим, что в РК действуют 419 дошкольных учреждений, они работают в обычном режиме. Число воспитанников – более 74 тысяч детей.

Симферополь, Лиана Макоба

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