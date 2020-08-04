В Крыму в 2 раза выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму в 2 раза выросло число выпускников школ, сдавших экзамены на 100 баллов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в прошлом году в РК было 15 100-бальников, то в этом – уже 31.

Больше всего максимальных результатов отмечено по русскому языку – 13 и литературе – 7. ПО 4 человека получили 100 баллов за информатику и обществознание. Сложнее обстоят дела с точными науками – по математике, физике и химии максимальтную оценку получили по 1 человеку.

Наилучшие результаты ЕГЭ отмечены в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи, а также Симферопольском и Красноперекопском районах.

«Уровень образования в сельском местности у нас хромает», – констатируют в министерстве образования РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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