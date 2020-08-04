Власти Крыма отчитались об итогах первого месяца официального турсезона

За первый месяц официального туристического сезона в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более половины туристов – 62,7% – прибыли на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, 31,9% воспользовались авиасообщением, 5% – приехали по железной дороге, остальные попали в Крым через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп.

По словам Аксенова, средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов – 95%.

На крымском побережье официально работают 437 пляжей. Наибольшее число замечаний пока высказано по пляжам Ялты и Алушты.

Добавим, что за июль выявляемость коронавируса в РК выросла более чем на 70%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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