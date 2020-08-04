В Крыму начали пересыхать скважины, питающие водой села

В селе Мирное под Симферополем ввели режим ЧС: поселение осталось без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственная скважина, снабжающая около 2 тысяч человек, пересохла.

Пока жителям несколько раз в день подвозят воду. К 15 августа власти обещают привести в село ветку от симферопольского гороводпровода.

Симферополь, Олег Якочвенко

Симферополь. Другие новости 04.08.20

Лукашенко пугает избирателей «плохим примером Украины». / Истёк срок подачи апелляций на возобновление строительства газопровода «Северный поток – 2». / Руководители крымского правительства в 2019 году существенно разбогатели. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»