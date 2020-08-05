В Крыму выявлены новые факты завоза коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 24 новых случая коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 12 человек – при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 – завозной из Украины.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК выявлены 1 тысяча 347 инфицированных коронавирусом. В 185 случаях ковид завезли из-за границы или других субъектов РФ.

От инфекции скончались 15 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.08.20

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