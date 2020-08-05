От коронавируса скончался еще один житель Севастополя

В Севастополе от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», умер 78-летний мужчина. «Диагноз был подтвержден при жизни, – сообщили в правительстве города. – Течение болезни осложнилось тяжелой двусторонней пневмонией и отеком легких. Осложнения привели к летальному исходу».

Отметим, что с начала эпидемии в Севастополе выявили 356 инфицированных коронавирусом, 10 из них скончались.

В Крыму зафиксировано 1 тысяча 347 зараженных, от ковида умерли 15.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.08.20

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