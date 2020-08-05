Следствие назвало основную причину ДТП в Крыму, в котором погибли 9 человек

Следствие назвало основную причину ДТП в Белогорском районе, в котором погибли 9 человек.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло 31 июля около 5 часов утра на трассе «Таврида» возле села Русаковка. Микроавтобус Mercedes sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в КамАЗ с прицепом.

В автобусе находились 18 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 7 из них погибли на месте, 1 скончался по дороге в больницу, еще 1 – во время операции.

«Следствие отрабатывает три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров, – сообщили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. – По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения: Mercedes шел по трассе со скоростью свыше 100 км/час».

За рулем находился житель Нижнегорского района: 30 июля в 14:00 он выехал из Крыма в Краснодарский край, а 31 июля в 02:22 двигавшийся в обратном направлении автобус видеокамеры зафиксировали на Крымском мосту. Из этого следователи сделали вывод, что водитель должным образом не отдыхал, мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем.

Следствие продолжается.

Белогорск, Олег Яковенко

Белогорск. Другие новости 05.08.20

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