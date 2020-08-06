Число крымчан, умерших от коронавируса, увеличилось

В Крыму скончался еще один зараженный COVID-19. Таким образом, число погибших непосредственно от инфекции крымчан увеличилось до 16.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

16 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 – при скрининге здоровых лиц.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 386 зараженных ковидом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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