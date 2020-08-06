Глава Крыма пообещал уволить министра, отмеченного за заслуги перед Отечеством

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить министра транспорта Сергея Карпова, которому накануне вручили государственную награду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе совещания по ситуации в строительной отрасли выяснилось, что подведомственный республиканскому министерству строительства ГУП «Крымавтодор», мягко говоря, вводит в заблуждение: руководство предприятия заявило, что на 7 объектах ФЦП в Симферополе работа идет полным ходом, однако контрольная проверка показала, что ни на одном из объектов нет ни одного человека.

Министр транспорта Сергей Карпов оказался не в курсе ситуации и обман подведомственной структуры объяснить не смог. Выяснилось, что министр не выполнил и ряд поручений республиканского правительства, данных в июле. На днях Карпова уже подвергали резкой критике. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил Карпову выговор и пообещал, что при повторении ситуации министра уволит.

Пикантность ситуации придает тот факт, что накануне министр транспорта Евгений Дитрих вручил Карпову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Какие именно заслуги раскритикованного министра были отмечены государственной наградой, не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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