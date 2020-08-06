Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар

Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дама ехала домой по грунтовой дороге. Увидев, что впереди горит сухая трава, она решила не рисковать и вернуться в безопасное место. Но для разворота потребовалось съехать с дороги. Но завершить маневр автоледи не успела: порыв ветра «донес» огонь до автомобиля, пламя попало под капот, салон мгновенно наполнился.

Женщина успела покинуть автомобиль, но салон машины, а вместе с ним и находящие в авто документы, сгорели.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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