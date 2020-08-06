Минфин РФ предлагает сэкономить на Крыме

Министерство финансов России предлагает сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Как уже сообщал «Новый День», действие программы продлено до 2024 года. Сейчас идет речь о сокращении финансирования в ближайшие 2 года.

На 2021 – 2022 годы в рамках ФЦП Крыму и Севастополю планируется выделить 176 млрд рублей. Минфин предлагает сократить эту сумму на 10% – на 8,5 млрд рублей в текущем году и на 9,1 млрд в следующем.

Предложение включено в «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.08.20

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