Турсфера Крыма обеспокоена: сезон может завершиться гораздо раньше, чем планировалось

Турсфера Крыма обеспокоена тем, что сезон может завершиться гораздо раньше, чем планировалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму муссируются слухи о повторном введении режима повышенной готовности в самой жесткой его форме – с всеобщей самоизоляцией и закрытием большинства предприятий. Якобы, такой вариант обсуждается и в правительстве РК, и в правительстве Севастополя.

Особенно переживают владельцы предприятий общепита и мест размещения, наиболее пострадавшие от пандемии. Предприниматели, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что Севастополь могут «закрыть» после 20 августа, а РК – после 22 августа. Что понимается под закрытием, пока не совсем понятно: по одной из версии, представителям других регионов вообще запретят въезд на полуостров, по другой – для въезжающих вернут обязательный 14-дневный карантин. В Севастополе говорят и о возвращении спецпропусков.

Официальные органы эти слухи никак не комментируют. А экспертам такой поворот событий пока кажется сомнительным.

Во-первых, в том же Севастополе для столь радикальных шагов нет оснований: согласно официальной статистике, ежедневная выявляемость инфицированных коронавирусом колеблется в переделах 0 – 3 человека. Правда, сегодня показатель подскочил до 4. Плюс – зарегистирована новая смерть – от инфекции скончалась 88-летняя женщина.

Всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 360 заболевших, 11 из них умерли. Показатель смертности довольно высок – более 3%. В соседнем Крыму смертность едва превышает 1%, но там довольно высок показатель выявлямости – за прошедшие сутки добавились еще 39 человек.

Власти РК заявляют, что доля завозных случаев невелика – всего около 13%. Однако настораживает ситуация в Ялте, пользующейся наибольшим спросом у туристов и где никак не могут справиться со вспышкой инфекции.

С другой стороны, активный турсезон в этом году и так уже сократился на 2 месяца, и вряд ли власти еще раз рискнут отобрать у представителей сферы возможность заработать, тем более, что гарантировать какие-то меры поддержки в силу крымской специфики (большая часть турсектора по-прежнему работает в тени) они не могут.

А Севастополю и вовсе предстоят выборы: ни один эксперт не допускает, что врио губернатора Развожаев, претендующий на пост градоначальника, осмелится преподнести электорату такой предвыборный «подарок». Скорее, ограничения начнут вводить со второй половины сентября – когда и выборы пройдут, и турпоток пойдет на спад.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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