Крым горит

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Особенно актуально предупреждение для южных и восточных районов полуострова.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», природные пожары продолжаются. Так, 5 августа были ликвидированы 18 возгораний сухой растительности и мусора, 6 августа – 7. Кроме того, вчера горели 2 лесных участка.

Сегодня на ЮБК и в Белогорском районе установлен 5 класс пожарной опасности, в окрестностях Евпатории, Саки и Симферополя – 4 класс.

Всего с начала года в РК ликвидированы 1 тысяча 666 возгораний сухой травы, мусора и леса. – на их долю приходится две трети всех пожаров, зарегистрированных в республике.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.20

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