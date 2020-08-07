За первые дни августа число инфицированных коронавирусом в Крыму выросло на 12%

В Крыму за сутки зарегистрированы 24 новых случая инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здоровых лиц (в том числе, 1 из них – прибывший из другого субъекта РФ) и еще 1 случай завозной из Украины.



Всего с начала пандемии в РК зарегистрированы 1 тысяч 410 случаев новой коронавирусной инфекции. 169 из них, или 12%, выявлены за первые 6 дней августа. Напомним, в июле прирост инфицированных составил почти 78% к общему показателю 3 предыдущих месяцев (за месяц выявили 543 инфицированных).

Симферополь, Лиана Макоба

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